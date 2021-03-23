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Движение восстановили на МКАД в районе Рублевского шоссе после ДТП
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Движение восстановили на МКАД в районе Рублевского шоссе после ДТП

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 61-й километр Карта всех событий

Движение транспорта восстановили по пяти полосам на МКАД в районе Рублевского шоссе после аварии с тремя автомобилями. Об этом сообщается во вторник, 23 марта, в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено по пяти полосам, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта было затруднено на внешней стороне 61 километра МКАД после аварии с тремя машинами.

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