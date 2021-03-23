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Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе
Фото: Pixabay / klimkin

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 61-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 61 километра МКАД. Об этом сообщается в понедельник, 22 марта, в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что движение затруднено на 1,5 километра в сторону Можайского шоссе.

Ранее сообщалось, что на Рублевском шоссе перевернулся автомобиль. Информации о пострадавших нет.

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