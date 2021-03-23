Движение на Ярославском шоссе в Москве затруднено из-за аварии
Россия, Москва, Ярославское шоссе, 59 Карта всех событий
Два легковых автомобиля столкнулись в районе дома № 59 по Ярославскому шоссе. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось во второй и третьей полосе.
— Движение в сторону центра затруднено на 6,5 километра, — говорится в сообщении.
В результате аварии пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что движение транспорта было затруднено на внешней стороне 61-го километра МКАД из-за аварии с тремя машинами.
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