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Движение на Ярославском шоссе в Москве затруднено из-за аварии
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение на Ярославском шоссе в Москве затруднено из-за аварии

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Ярославское шоссе, 59 Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись в районе дома № 59 по Ярославскому шоссе. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось во второй и третьей полосе.

— Движение в сторону центра затруднено на 6,5 километра, — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что движение транспорта было затруднено на внешней стороне 61-го километра МКАД из-за аварии с тремя машинами.

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Ярославское шоссеаварияДТП
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