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Стали известны подробности ДТП с наездом на двух пешеходов на севере Москвы
Фото: АГН Москва

Стали известны подробности ДТП с наездом на двух пешеходов на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Конаковский проезд Карта всех событий

Появились новые подробности ДТП с участием нескольких автомобилей на севере столицы. Виновник ДТП сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД во вторник, 23 марта.

Уточняется, что водитель марки Mercedes-Benz влетел в припаркованный Mitsubishi. После этого он наехал на двух женщин и скрылся с места преступления.

Стали известны подробности ДТП с наездом на двух пешеходов на севере МосквыФото: Telegram / Москва 24

На данный момент злоумышленника разыскивают, рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей.

По данным «Вечерней Москвы», подозреваемого зовут Сидикшох Рахматов, ему 23 года.

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