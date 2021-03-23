Стали известны подробности ДТП с наездом на двух пешеходов на севере Москвы

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Россия, Москва, Конаковский проезд Карта всех событий

Появились новые подробности ДТП с участием нескольких автомобилей на севере столицы. Виновник ДТП сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД во вторник, 23 марта.

Уточняется, что водитель марки Mercedes-Benz влетел в припаркованный Mitsubishi. После этого он наехал на двух женщин и скрылся с места преступления.

Фото: Telegram / Москва 24

На данный момент злоумышленника разыскивают, рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей.

По данным «Вечерней Москвы», подозреваемого зовут Сидикшох Рахматов, ему 23 года.

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