Еще одна пострадавшая в ДТП с «Мерседесом» женщина в Москве скончалась
В Москве вторая пострадавшая в аварии с автомобилем марки «Мерседес» скончалась в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в Twitter-аккаунте в среду, 24 марта.
— По полученным данным, скончалась вторая пострадавшая в ДТП, — говорится в сообщении.
По полученным данным скончалась вторая пострадавшая в ДТП https://t.co/O3reBejMBJ— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 24, 2021
Авария произошла на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. Водитель машины «Мерседес» влетел в припаркованyю иномарку. После этого он наехал на двух женщин на тротуаре. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места преступления. Полиции уже удалось установить личность подозреваемого. Одна из женщин скончалась в день аварии.
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