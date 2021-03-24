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Еще одна пострадавшая в ДТП с «Мерседесом» женщина в Москве скончалась
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Еще одна пострадавшая в ДТП с «Мерседесом» женщина в Москве скончалась

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Пулковская улицаКарта всех событий

В Москве вторая пострадавшая в аварии с автомобилем марки «Мерседес» скончалась в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в Twitter-аккаунте в среду, 24 марта.

— По полученным данным, скончалась вторая пострадавшая в ДТП, — говорится в сообщении.

Авария произошла на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. Водитель машины «Мерседес» влетел в припаркованyю иномарку. После этого он наехал на двух женщин на тротуаре. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места преступления. Полиции уже удалось установить личность подозреваемого. Одна из женщин скончалась в день аварии.

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