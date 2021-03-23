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МВД подтвердило смерть одной из пострадавших в результате ДТП на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

МВД подтвердило смерть одной из пострадавших в результате ДТП на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Конаковский проезд Карта всех событий

Женщина, на которую наехал Mercedes во время ДТП на севере Москвы, скончалась в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД во вторник, 23 марта.

— О состоянии второй женщины в данный момент информация не поступала, — цитирует ведомство ТАСС.

Инцидент произошел на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. Водитель иномарки Mercedes влетел в припаркованный Mitsubishi. После этого он наехал на двух женщин и скрылся с места преступления. По данным «Вечерней Москвы», подозреваемого зовут Сидикшох Рахматов, ему 23 года. В данный момент полиция его разыскивает.

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