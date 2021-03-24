Три человека пострадали в результате ДТП на Иловайской улице в Москве

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Россия, Москва, Иловайская улица Карта всех событий

Два автомобиля и грузовик столкнулись на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на Иловайской улице в районе дома 2. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.

Из-за аварии затруднено движение по улице Нижние Поля в направлении улицы Перерва и Люблинской улицы, а также по Графитному проезду.

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