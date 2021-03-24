Злоумышленники похитили человека, чтобы завладеть земельным участком

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Сотрудники МВД задержали трех мужчин, подозреваемых в мошенничестве, вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 24 марта.

Задержанные похитили жителя Кабардино-Балкарии и вымогали деньги у его родственника в 2018 году. Они хотели получить в собственность земельный участок в Дагестане. Родственники похищенного были вынуждены выполнить требования злоумышленников.

— В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что группировка может быть причастна к совершению мошенничества в отношении жительницы Кабардино-Балкарии. В январе 2020 года путем обмана у нее было похищено свыше миллиона рублей, — приводит слова Ирины Волк «МВД Медиа».

Правоохранительные органы проводят дополнительные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

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