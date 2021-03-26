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Движение на МКАД восстановили после аварии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение на МКАД восстановили после аварии

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, МКАД, 64-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на участке Московской кольцевой автодороги восстановлено после дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких машин. Об этом в ночь на пятницу, 26 марта, рассказали в столичном департаменте транспорта

Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла на 64-м километре трассы. В результате ДТП пострадали два человека. Движение по внешней стороне МКАД в районе аварии было ограничено до одного правого ряда и затруднено на участке протяженностью 1,8 километра.

К настоящему времени движение транспорта на данном участке МКАД восстановлено, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

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