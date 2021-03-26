Два человека пострадали в результате обрушения дома в ТиНАО
На западе Москвы произошло обрушение жилого дома, под завалами которого оказались два человека. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 марта, сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в поселении Московское СНТ «Западный». Источник «ВМ» уточнил, что обрушение жилого панельного трехэтажного дома произошло по всей площади здания.Предположительно, причиной инцидента является взрыв газового баллона.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов одного человека, однако, по словам очевидцев, под завалами могут находиться еще двое пострадавших.
Читайте также: СМИ: Три человека пострадали в результате ДТП в Зеленограде