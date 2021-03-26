СК проводит проверку после обрушения кровли в частном доме в Новой Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Московский, СНТ Западный Карта всех событий

В пятницу, 26 марта, в частном жилом доме в поселении Московский в Новой Москве произошел хлопок и частичное обрушение кровли. По данному факту следственными органами ГСУ Следственного комитета России по городу Москве организована доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время оперативные службы города работают на месте происшествия, также на место инцидента выехали следователи и криминалисты столичного Следственного комитета.

Инцидент произошел в поселении Московское СНТ «Западный». Источник «Вечерней Москвы» уточнил, что обрушение жилого панельного трехэтажного дома произошло по всей площади здания.

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