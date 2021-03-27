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Прокуратура начала проверку после обрушения дома в Новой Москве
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура начала проверку после обрушения дома в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский, СНТ Западный Карта всех событий

Столичная прокуратура организовала проверку в связи с хлопком и последующим обрушением конструкции в частном жилом доме в поселке Московский в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 26 марта.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Также следственные органы дадут оценку исполнению требований федерального законодательства.

Ход и результаты проверки поставлен на контроль. Для координации действий правоохранительных органов на месте находится зампрокурора ТиНАО Александр Алисов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселении Московское СНТ «Западный». Источник «Вечерней Москвы» уточнил, что обрушение жилого панельного трехэтажного дома произошло по всей площади здания. Двух человек извлекли из-под завалов.

Читайте также: СК проводит проверку после обрушения кровли в частном доме в Новой Москве

обрушение зданияПрокуратураНовая Москва
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