Библиотеки и культурные центры пригласили москвичей на День открытых дверей

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Единый День открытых дверей 22 мая состоится в московских библиотеках и культурных центрах. Всего в акции примут участие 245 учреждений.

Посетители смогут познакомиться с их деятельностью, посмотрят спектакли и концерты, примут участие в творческих мастер-классах, представлениях, экскурсиях, литературно-краеведческих викторинах, лекциях и прогулках. Также подготовлены обзоры книжных новинок и выставки.

Так, в Библиотеке-читальне имени Тургенева пройдет кураторская экскурсия по выставке «Профессор Преображенский», на которой представлены иллюстрации Алексея Дмитриева к повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Гостей библиотеки № 179 ждет мастер-класс «Я — писатель». В читальном зале библиотеки № 74 пройдет мастер-класс по росписи матрешки «Русская красавица», а в библиотеке «Студия 102Б» пройдет караоке-батл.

Центральная библиотека имени Некрасова подготовила экскурсию по фонду редких изданий и коллекций. Посетители смогут увидеть книги на русском и европейских языках XVII–XXI веков, издания с автографами и экслибрисами, издания периода Великой Отечественной войны, собрание журналов по архитектуре, искусству, музыке, театру и кино, а также коллекцию редких открыток, плакатов и фотографий, гербовые экслибрисы российского дворянства, в частности императорской семьи Романовых.

— Сетевая акция проводится с целью информирования населения о широком спектре услуг, которые представлены посетителям столичных учреждений культуры, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной дирекции по развитию культурных центров.

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