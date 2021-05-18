Выставка «Пересекая пространство» открылась на Казанском вокзале

Фото: Анна Быкова

В галерее «Царская башня» столичного Казанского вокзала открылась экспозиция проекта «Пересекая пространство».

Посетителям представят кинетическое искусство — направление в современном искусстве, которое обыгрывает эффекты движения. Так, буквально отражает эту идею работа «Шарманка» Елены Артеменко.

Впрочем, идея движения отражена не всегда прямолинейно. Так, художник Роман Сакин изобрел систему исцеления «Кураспатия», которая представлена в виде небольших объемных бумажных фигур.

Взаимосвязь кинетического искусства и стихов — еще один неожиданный поворот, который можно увидеть на выставке. Так, кинетические конструкции Владимира Мартиросова превращаются в своеобразных «времирей» рядом с образами из стихотворения Велимира Хлебникова.

Выставка продлится до 14 сентября.

Вход на выставку бесплатный, сообщается на сайте РЖД.

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