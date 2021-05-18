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Выставка «Ситец. Вчера, сегодня, завтра» открылась в Коломенском
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выставка «Ситец. Вчера, сегодня, завтра» открылась в Коломенском

Ольга Маркова

Культура

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает посетителей во Дворце царя Алексея Михайловича на выставку об истории появления и развития производства хлопковых набивных тканей в России ХVIII–ХХ веков.

Гости музея увидят коллекции, которые в свое время произвели фурор на мировом рынке искусства.

История ситца — это история хлопководства, текстильных предприятий и красильного дела. В этом году ситец «отмечает» сразу три юбилея: 220 лет барановским ситцам, 200 лет шуйским ситцам и 175 лет со дня открытия Троице-Александровской мануфактуры.

На выставке посетителям расскажут о ситце все: о том, как на оформление русских ситцев влияли и западно-европейские набойки, и восточные ткани, что ситцы использовали не только для одежды, как работали ситценабивные фабрики в старину. Дополнят экспозицию костюмы из ситца — народные и от кутюр.

Выставка открыта до 18 июля, сообщается на сайте музея.

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производствомузей-заповедник «Коломенское»выставка
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