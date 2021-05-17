В Новой Третьяковке откроется выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Новой Третьяковке открывается выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения». Ретроспектива приурочена к 125-летию Ивана Алексеевича Кудряшова.

Посетителям представят наиболее полный выставочный проект об искусстве художника. Работы представителя космизма представили несколько музеев страны и мира: Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, Музей искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого, Русский музей, Вятский художественный музей, Музей современного искусства — Коллекция Костаки (Салоники), Центр Ж. Помпиду.

Иван Алексеевич Кудряшов — крупнейший художник русского авангарда, живописец, график, создатель собственного варианта абстрактного искусства, сценограф, педагог. Он был учеником Малевича и Певзнера в московских «Свободных мастерских», наряду с Малевичем и Эль Лисицким стал сооснователем оренбургского филиала группы УНОВИС.

Выставка открыта с 18 мая по 22 августа, сообщается на сайте галереи.

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