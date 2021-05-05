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Выставка «Миссия матрешки» откроется в Музее декоративного искусства
Фото: Никита Нестеров

Выставка «Миссия матрешки» откроется в Музее декоративного искусства

Ольга Маркова

Культура

Во Всероссийском музее декоративного искусства 20 мая откроется выставка «Миссия матрешки». Представленные матрешки расписаны в костюмы разных народов России, а также Украины, Белоруссии, Армении, Литвы, Греции, Вьетнама. В итоге коллекция раскроет посетителям разнообразные грани народного культурного наследия и детского творческого потенциала.

В экспозиции можно увидеть образы тряпичных кукол в народных костюмах. Посетителям предстоит познакомиться с куклой в бурятском костюме, с нарядом замужней женщины из Хакасии, с Ярославской и Устюжской красавицами, с Донской и Некрасовской казачками, с мордовским и марийским нарядами.

Экспозиция позволит сравнить кукольные одежды с подлинными народными костюмами регионов России.

Выставка открыта до 1 августа, сообщается на сайте музея.

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Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусствакуклывыставка
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