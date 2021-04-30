Выставка «Мир на нитях» откроется в Галерее XXI века

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Галерея XXI века объединения «Выставочные залы Москвы» 15 мая презентует выставку «Мир на нитях», посвященную творчеству художника-постановщика театра кукол Виктора Антонова.

В экспозиции представлены эскизы кукол и декораций, куклы из разных спектаклей и театральные работы мастера. Художник работал над спектаклями как в России, так и за пределами нашей страны — в Германии, Армении, Франции, Литве, Турции, Финляндии.

Посетители галереи также увидят проект «Dia de Muertos. День Мертвых» — оформление выпускного спектакля XIII Международной летней театральной школы СТД РФ.

Выставка открыта с 16 мая по 30 июня, сообщается на сайте галереи.

Читайте также: Советское искусство и рекорды животных: москвичей пригласили на выставки в мае