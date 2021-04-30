Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка «Мир на нитях» откроется в Галерее XXI века
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Выставка «Мир на нитях» откроется в Галерее XXI века

Ольга Маркова

Культура

Галерея XXI века объединения «Выставочные залы Москвы» 15 мая презентует выставку «Мир на нитях», посвященную творчеству художника-постановщика театра кукол Виктора Антонова.

В экспозиции представлены эскизы кукол и декораций, куклы из разных спектаклей и театральные работы мастера. Художник работал над спектаклями как в России, так и за пределами нашей страны — в Германии, Армении, Франции, Литве, Турции, Финляндии.

Посетители галереи также увидят проект «Dia de Muertos. День Мертвых» — оформление выпускного спектакля XIII Международной летней театральной школы СТД РФ.

Выставка открыта с 16 мая по 30 июня, сообщается на сайте галереи.

Читайте также: Советское искусство и рекорды животных: москвичей пригласили на выставки в мае

куклыхудожественная галереявыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте