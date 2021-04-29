Советское искусство и рекорды животных: москвичей пригласили на выставки в мае

Фото: пресс-служба РОСИЗО

Третий весенний месяц на пороге, и вместе с его приходом в городских музеях и галереях открываются многочисленные выставки. Москва, оспаривая звание культурной столицы, стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор по самым значимым экспозициям мая.

Открывает обзор выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927–1987», которую Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет в Центральном выставочном зале Союза художников России. Показывая неоднозначность соцреализма и официального искусства, экспозиция структурирована по темам: «Вожди и мифы», «Индустрия социализма», «Советская женщина», «Война и память», «Союз Республик. Новая этнография — новая экзотика», «Город vs деревня». А финальную точку на выставке ставит специальный проект с участием современных художников.

Выставка открыта с 27 апреля до 6 июня.

Фото: public domain

Музей-панорама «Бородинская битва» представляет выставку «NapoleON. NapoleOFF? Наполеоновская легенда в европейской культуре XIX–XX веков», приуроченную к 200-летию со дня смерти Наполеона на острове Святой Елены.​ Посетители увидят уникальные экспонаты, включая посмертную маску, слепок кисти руки императора, личные вещи, а также статуэтки, карикатуры и открытки.

Выставка открыта с 29 апреля до 22 августа.

Выставка «Уют и разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х» откроется в стенах Музея Москвы. Экспозиция представит художественную жизнь столицы первого десятилетия после развала Советского Союза. Посетители увидят более 200 произведений: живопись, графику, видеоарт и инсталляции. Экспозиция поделена на две условные части: пространство «Уюта», где размещены произведения художников, и пространство «Разума», где можно увидеть артефакты художественной жизни 90-х — фотографии, афиши, приглашения и каталоги выставок. Специально для проекта по чертежам и эскизам 1990-х годов впервые создано несколько инсталляций.

Выставка открыта с 29 апреля до 4 июля.

Здесь же, в Музее Москвы, в мае гостей ждет международная выставка-фестиваль Typomania. Культурно-образовательный проект посвящен шрифту, типографике, моушен-дизайну и цифровому искусству. Здесь представлено около 400 работ, среди которых плакаты швейцарской студии, книги тайваньского дизайнера и яркие принты тайбэйской дизайн-студии.

Выставка открыта с 1 до 16 мая.

Фото: pixabay.com

Государственный Дарвиновский музей также порадует своих гостей двумя выставками. Первая из них — «Невероятные путешествия без компаса и карт» — расскажет о способностях животных-путешественников, их рекордах и маршрутах. Посетители увидят животных, которые совершают миграции по воздуху, воде и суше. Узнают, кто из них является рекордсменом по протяженности пути, скорости перемещения, кто умирает, совершив единственную миграцию в своей жизни, а кому нужна жизнь нескольких поколений, чтобы преодолеть миграционный путь.

Выставка открыта с 1 мая до 27 июня.

Второй выставкой — «Земля. Версия-2021. Что было после?» — Дарвиновский музей пытается переосмыслить события 2020 года. Экспозиция разделена на четыре части: «Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь». Стихии противостоят и друг другу, и человеку. В итоге каждый посетитель должен найти истинное место человека в природе.

Выставка открыта с 13 мая до 14 июня.

Биологический музей имени Тимирязева совместно с Приокско-Террасным государственным заповедником представляют фотовыставку «Символ года — гордость века», приуроченную к Году науки и технологий. Экспозиция посвящена зубрам, которые являются одними из немногих животных, восстановленных и возвращенных в дикую природу. В экспозиции фотовыставки свои работы представили фотографы дикой природы.

Выставка открыта с 1 по 30 мая.

Галерея-мастерская «Варшавка» Объединения «Выставочные залы Москвы» приглашает москвичей на две новые выставки художницы Ольги Головешкиной. Первая из них — «Иллюстрации к графическому роману о Сером Волке» — расскажет о старой сказке в новом формате современного комикса. Автор графических изображений переработала сюжет первоисточника, создав уникальную серию работ, понятную всем зрителям.

Вторая выставка — «Иллюзии и ребусы» — представляет серию анималистических портретов. В образах животных автор предлагает гостям галереи узнать шедевры мирового искусства. С одной стороны, выставка привлекает своим игровым форматом, с другой — серьезностью смыслового наполнения.

Выставки открыты с 3 мая до 29 июня.

Банк России в мае открывает в Музее Победы выставку «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны». Экспозиция посвящена сотрудникам Госбанка СССР, которые в период Великой Отечественной войны обеспечивали работу финансово-экономической системы страны.

Шесть разделов выставки расскажут посетителям с помощью предметов быта и инсталляций, как жили, работали и воевали фронтовые кассиры, как разворачивали полевые кассы, спасали ценности, несли свою службу в блокадном Ленинграде и на территории зарубежных государств.

Выставка открыта с 5 мая до 4 августа.

Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Дом Любощинских — Вернадских к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского организует выставку «Федор Достоевский. Сильные впечатления». Экспозиция объединяет в себе пятнадцать тем. Первый зал посвящен Достоевскому-творцу. Другие залы обращены к темам, которые затрагиваются в том числе в произведениях писателя: искусство театра, вера, Москва и Петербург, революция, Достоевский — читатель и журналист. Посетители увидят документы, рукописи, издания, мемориальные предметы, графику и живопись.

Выставка открыта с 13 мая по 8 сентября.

Выставка «Безделюшки. Предметы-загадки быта XIX века из коллекции Елены Лаврентьевой» в мае откроется в Государственном музее А. С. Пушкина. Здесь представлены экспонаты второй половины ХIХ века, которые в свое время искренне удивляли Василия Львовича Пушкина. Каждая из представленных вещей сможет ярко рассказать о быте пушкинской эпохи. Посетители смогут увидеть кухонную утварь, столовые приборы, винную карту, карточную игру, письменные принадлежности, домашнюю медицину, женское рукоделие, мужские аксессуары и дамские игрушки.

Выставка открыта с 15 мая по 3 октября.

В Государственном Музее Востока откроется выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров». Выставочный проект познакомит зрителей с иранской историей и искусством периода конца XVIII — начала XX вв. Посетителям представят более 300 предметов иранской коллекции: живопись, миниатюры, изделия из дерева и металла, ковры и оружие. Произведения искусства сопровождают архивные материалы и фотографии.

Выставка открыта с 15 мая по 25 июля.

Выставка живописи художника Дарьи Абатуровой «Состояния» будет работать в выставочном зале медиацентра «Дом Скрябина». Посетителям предстоит увидеть психологические портреты, соответствующие разным состояниям творческого человека. Впрочем, каждый найдет на выставке состояние, в котором пребывал хотя бы раз в жизни. Облаченные в цвет и форму человеческие эмоции становятся живыми проводниками.

Выставка открыта с 15 до 30 мая.

Фото: Николай Фешин. Портрет Вари Адоратской. 1914 год.

В последних числах весны выставку «Николай Фешин. Из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан» представит Государственная Третьяковская галерея. В музее столицы Татарстана хранится самое крупное собрание произведений художника. На выставке в Москве зрители увидят его живописные полотна, скульптуру, графику, а также многочисленные портреты. Впервые в столицу планируется привезти живописные шедевры — полотна «Обливание» (1911) и «Бойня» (1919).

Выставка открыта с 25 мая до 22 августа.

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