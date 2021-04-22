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Выставка «Федор Достоевский. Сильные впечатления» откроется в литературном музее

Выставка «Федор Достоевский. Сильные впечатления» откроется в литературном музее

Ольга Маркова

Культура

Дом Любощинских — Вернадских к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского организует выставку «Федор Достоевский. Сильные впечатления».

Экспозиция объединяет в себе пятнадцать тем. Первый зал посвящен Достоевскому-творцу. Другие экспозиции обращены к темам, которые затрагиваются, в том числе, в произведениях писателя: искусство театра, вера, Москва и Петербург, революция, Достоевский – читатель и журналист.

Посетители увидят документы, рукописи, издания, мемориальные предметы, графику и живопись.

К выставке подготовлена специальная программа мероприятий.

Выставка открыта с 13 мая по 8 сентября, сообщается на сайте музея.

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Федор Достоевскийотечественная литературавыставка
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