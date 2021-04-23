Выставка «Уют и разум» откроется в Музее Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Выставка «Уют и разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х» 29 апреля откроется в стенах Музея Москвы. Экспозиция представит художественную жизнь столицы первого десятилетия после развала Советского Союза. Посетители увидят более 200 произведений: живопись, графику, видеоарт и инсталляции.

Основа экспозиции — работы художественных групп «Инспекция «Медицинская герменевтика», «Облачная комиссия», «Россия», «ТаРТу», «ФенСо», «Четвертая высота». Художники ставят в центр своих работ идею, а воплощение становится лишь формой для возможности ее созерцания.

Художники уделяют основное внимание интересам личности, которая придумывает себе альтернативные миры, стирая границы между сновидением и реальностью. Так, ведущим мотивом выставки станет сон — высшее проявление свободы, по мнению художников.

Экспозиция поделена на две условные части: пространство «Уюта», где будут размещены произведения художников, и пространство «Разума», где можно увидеть артефакты художественной жизни 90-х — фотографии, афиши, приглашения и каталоги выставок.

Специально для проекта по чертежам и эскизам 1990-х годов впервые созданы несколько инсталляций. Художники получили возможность взглянуть на свои идеи 20 лет спустя и реализовать их в залах музея.

К выставке подготовлена образовательная программа, сообщается на сайте музея.

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