Выставка «Охотники за искусством» открылась в Музее русского импрессионизма

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Охотники за искусством», которая рассказывает посетителям, как формировались коллекции искусства у советских коллекционеров.

Гости музея увидят более 70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX века — от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани. Все они были собраны и сохранены именно коллекционерами.

Музей расскажет истории людей, которые хранили шедевры живописи дома. Всего таких историй будет четырнадцать. И каждая из них поведает не только о личности «хозяина коллекции», но и о судьбе представленных экспонатов.

Выставка продлится до 29 августа, сообщается на сайте музея.

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