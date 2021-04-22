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Выставка «Состояния» откроется в Доме Скрябина
Фото: Анна Быкова

Выставка «Состояния» откроется в Доме Скрябина

Ольга Маркова

Культура

В выставочном зале медиацентра «Дом Скрябина» 15 мая откроется выставка живописи художника Дарьи Абатуровой «Состояния».

Посетителям предстоит увидеть психологические портреты, соответствующие разным состояниям творческого человека. Каждый найдет на выставке состояние, в котором пребывал хотя бы раз в жизни. Например, в образе человека представлены бессонница и меланхолия.

Облаченные в цвет и форму человеческие эмоции становятся живыми проводниками.

Выставка открыта до 30 мая, сообщается на сайте музея.

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