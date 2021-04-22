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Бородинская панорама пригласила москвичей на выставку «NapoleON. NapoleOFF?»
Фото: public domain

Бородинская панорама пригласила москвичей на выставку «NapoleON. NapoleOFF?»

Ольга Маркова

Культура

Музей-панорама «Бородинская битва» представляет выставку «NapoleON. NapoleOFF? Наполеоновская легенда в европейской культуре XIX–XX веков». Экспозиция приурочена к 200-летию со дня смерти Наполеона на острове Святой Елены.​

Посетителям предстоит увидеть уникальные экспонаты, включая посмертную маску и слепок кисти руки Наполеона. Кроме того, сцены жизни на острове, куда Наполеон был изгнан, запечатлены в живописных картинах, а переноса его останков в Париж — на памятных медалях.

В экспозиции также представлены личные вещи Наполеона: табакерка и портсигар, а также статуэтки, карикатуры и открытки.

Выставка открыта с 29 апреля до 22 августа, сообщается на сайте панорамы.

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БородиноНаполеонвыставка
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