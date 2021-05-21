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Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

Анастасия Волоснова

Город

Москвичам, которые еще не вакцинировались, необходимо задуматься над возможностью сделать прививку от коронавируса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в пятницу, 21 мая.

Мэр уточнил, что неделю назад встречался с активистами северо-востока столицы. Глава города обсудил с москвичами борьбу с пандемией коронавируса и призвал жителей столицы активнее прививаться.

— Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами, — написал Сергей Собянин.

Во время встречи с активистами мэр подчеркнул, что Москва одной из первых запустила проект масштабной вакцинации, но число привитых в столице меньше, чем во многих европейских городах.

Глава города подчеркнул, что в Москве из 12 миллионов жителей привились только 1 300 000 человек, поэтому горожане должны активнее ходить на вакцинацию, чтобы добиться появления коллективного иммунитета.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не наблюдается взрывного роста заболеваемости COVID-19.

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