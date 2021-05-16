Сергей Собянин рассказал, как попасть на прием в павильон «Здоровая Москва»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Проект «Здоровая Москва» стал большой частью всей городской системы профилактики болезней. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 16 мая, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы столицы, горожане могут пройти медосмотр в 46 павильонах «Здоровая Москва», которые открыты в московских парках.

— Если на первом уровне, когда вы посетили павильон, у вас обнаружили какие-то подозрения на болезнь, то вас уже не бросят, не оставят один на один с этим риском, — сказал Сергей Собянин.

Павильоны открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не требуется. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.

В малых павильонах здоровья открыт прием врача-терапевта, работает кабинет ультразвукового исследования. При выявлении проблем со здоровьем пациента направляют на дополнительные обследования, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назвал количество москвичей, которые привились от COVID-19.

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