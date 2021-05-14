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Семь тысяч человек посетили павильоны здоровья в парках Москвы за три дня
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Семь тысяч человек посетили павильоны здоровья в парках Москвы за три дня

Анастасия Колоскова

Город

Семь тысяч человек посетили павильоны здоровья в столичных парках за три дня, одному из пациентов был поставлен онкологический диагноз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 14 мая.

— Уже на сегодняшнее утро за предыдущие три дня было семь тысяч человек. Учитывая, что мы начали работать только во вторник, это очень неплохая цифра... Уже первый человек, кому в результате обследования кожи было поставлено серьезное онкологическое заболевание, есть, даже окончательно за этот период смогли обследовать и подтвердить предварительный диагноз, поставленный в павильоне. Нас радует, что это было на очень ранней стадии, — рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что в павильонах не планируется проведение каких-либо услуг на платной основе.

По словам заммэра, павильоны здоровья будут работать в парках Москвы все лето, а в случае хорошей погоды — и в первых числах осени, сообщает РИА Новости.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве.

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парки столицыАнастасия Раковапавильоны «Здоровая Москва»
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