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Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается напряженной.

— Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют, — пояснила Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов «Здоровая Москва» в парках.

Она отметила, что возможны волновые повышения и понижения заболеваемости COVID-19, однако в ближайшее время коронавирус никуда не уйдет, передает РИА Новости.

Ранее профессор рассказала, как коронавирус влияет на продолжительность жизни.

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Анастасия РаковаМосквакоронавирус
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