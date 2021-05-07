Пассивная защита. Какие изменения внес Минздрав в рекомендации по борьбе с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса нового типа (COVID-19). Некоторые методики были упразднены, другие — добавлены либо скорректированы. Как и чем теперь рекомендуют побеждать ковид, в чем особенность новых рекомендаций, есть ли здесь подводные камни, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Что нового?

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, теперь для стационарных пациентов рекомендовано использование иммуноглобулина человека от коронавирусной инфекции. Его можно применять как компонент любой из схем противовирусной терапии, уточняют в ведомстве.

Помимо этого, в раздел по специфической профилактике ковида у взрослых внесли две отечественные вакцины от COVID-19 — «КовиВак» Центра Чумакова и «Спутник Лайт».

Что убрали?

Как указано в обновленных рекомендациях, из списка препаратов, которые можно назначать при лечении заболевания, вызванного коронавирусом, был исключен «Гидроксихлорохин» — противомалярийное лекарство. Известно, что Всемирная организация здравоохранения перестала испытывать этот препарат от ковида еще летом 2020 года.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Что не так с «Гидроксихлорохином»?

По словам заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петра Чумакова, противомалярийное средство на первых порах считали реально эффективным с точки зрения облегчения течения заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Однако немного позднее стало ясно, что лекарство не только не лечит от вируса, но может серьезно навредить, отметил биолог.

— Вреда от него оказалось гораздо больше, чем пользы, а в отношении ковида он, как позднее быстро выяснилось, был практически не эффективен. Сейчас, видимо, наши специалисты официально решили удалить «Гидроксихлорохин» из рекомендуемых средств, — пояснил он.

Зачем нам еще две вакцины?

По мнению Чумакова, с этим вопросом «все ясно — испытали и ввели (в перечень) официально». Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также выразил надежду на то, что новые вакцины хорошо себя проявят, как это уже сделал «Спутник V», признанный авторитетным научным журналом The Lancet.

Кроме того, Аграновский выразил мнение, что наличие нескольких разных вакцин — это плюс, поскольку их можно будет комбинировать при ревакцинации.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Что еще за иммуноглобулин человека?

Иммуноглобулин, как рассказал корреспонденту «ВМ» Чумаков, — это антитела, которые вырабатываются в ответ на то или иное заболевание, а затем используются для нейтрализации вируса.

По словам биолога, получить иммуноглобулин человека от коронавируса можно двумя путями. С одной стороны, это могут быть антитела из «сыворотки переболевшего», с другой — фармакопейный препарат.

— Сыворотка переболевшего — это выделение антител у уже перенесшего вирус человека с их последующим очищением и введением больному. Фармакопейный препарат создается биотехнологическим путем, что позволяет получить высокоактивные по отношению к ковиду антитела, причем не от переболевшего человека. В результате вирус подавляется специфическим образом, — рассказал Чумаков.

Как иммуноглобулин спасает от ковида?

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что крайне важно вовремя ввести иммуноглобулин пациенту. Вещество подействует только в течение приблизительно первых трех дней с момента появления первых симптомов заболевания, вызванного COVID-19.

— Если ввести антитела на ранней стадии заболевания, то есть до осложнений: до цитокинового шторма, легочных осложнений, до того, как начинает дурить уже иммунная система, в таком случае вирус будет нейтрализован, и тяжесть заболевания уйдет. В противном случае применять иммуноглобулин бессмысленно — уже закрутились все вызывающие осложнения иммунные механизмы, — заявил Чумаков.

Он напомнил, что таким образом за три дня подняли на ноги Дональда Трампа. Когда у экс-президента США выявили ковид, ему ввели сыворотку, и она сработала, поскольку лечение было получено вовремя — на ранней стадии заболевания.

— Введение иммуноглобулина — это пассивная защита. Вы вводите пациенту антитела, которые у него выработались бы, скажем, только через месяц после заболевания. А здесь вы ему сразу дали то что нужно, то, чего ему прямо сейчас не хватает, чтобы быстро выправить ситуацию и излечиться, — добавил эксперт.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иммуноглобулин, по словам Чумакова, может не подойти молодым людям для лечения от коронавируса. Им лучше пользоваться уже имеющимися средствами, считает специалист. Другое дело — пожилые граждане, для которых сыворотка с иммуноглобулином может стать настоящим выходом из положения, отметил биолог.

— Для пациентов в возрасте это очень важно. Это же касается и тех, у кого есть хронические болезни и угроза тяжелого течения заболевания. Но такой способ лечения подходит не всем, — сказал он.

Помимо прочего Чумаков назвал еще один нюанс лечения иммуноглобулином — дороговизна. На сегодняшний день, по словам эксперта, кровь переболевших — это очень ограниченный источник антител. С другой стороны, создать фармакопейный препарат тоже недешево, так как за этим стоят дорогостоящие исследования, добавил собеседник издания.

Нужна ли мне после иммуноглобулина вакцина от вируса?

По мнению Петра Чумакова, да, привиться от COVID-19 нужно, поскольку лечение иммуноглобулином сопряжено с выздоровлением, но не связано с созданием долговечной защиты от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эксперт рассказал, как создать вакцину от COVID-19 за две недели