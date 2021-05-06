Эксперт рассказал, как создать вакцину от COVID-19 за две недели

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Буквально за несколько недель ученые могут создать эффективную вакцину от COVID-19. Все остальное время уходит на масштабирование и производство. Об этом рассказал директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов.

Третья российская вакцина «КовиВак», которая была разработана центром, поступила в промышленное производство 25 марта 2021 года. Производитель уверяет, что ее эффективность находится на уровне 85 процентов, а иммунитет, вызванный вакциной не будет ослабевать в течение восьми месяцев.

— Вакцина создана на основе уже давно всем известной технологии. Взятый за основу вирус обрабатывается, вводится и вызывает иммунитет. С этого начались все подобные препараты. Однако все вакцины, что опередили нас, синтетические, их можно создать довольно быстро — за две-три недели. Остальное время — процесс производства, масштабирования, — объяснил Константин Чернов.

При этом во время создания «КовиВак» ученые столкнулись с некоторыми трудностями, отмечает Nation News. Например, нужно было дождаться прихода вируса в Россию. В «красных зонах» ученые собрали свыше 600 образцов вирусов, что заняло некоторое количество времени.

— Наша вакцина содержит весь комплекс белков, существующий в натуральном вирусе: четыре – основных, а также еще 48 дополнительных, — добавил Константин Чернов.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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