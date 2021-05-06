Татьяна Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Правительство РФ

Ситуация с коронавирусом на территории России стабильна. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом Владимиром Путиным в четверг, 6 мая.

По ее словам, недельный показатель заболеваемости не дошел до критических значений. На 100 тысяч жителей он составил 41,3.

— Суточный показатель, во всяком случае за последние сутки, составляет 5,2 на 100 тысяч населения, — цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

Ранее вакцину «Спутник Лайт» от COVID-19 зарегистрировали в России.

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