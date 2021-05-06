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Вакцину «Спутник Лайт» от COVID-19 зарегистрировали в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вакцину «Спутник Лайт» от COVID-19 зарегистрировали в России

Иван Юминов

Здоровье

Министерство здравоохранения России зарегистрировало однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в четверг, 6 мая.

— Эффективность... составила 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации, — рассказали в организации.

Отмечается, что эта цифра превышает показатели эффективности многих вакцин, которые требуют два укола. Кроме того, исследования Центра имени Гамалеи показали, что новая вакцина эффективна против всех новых штаммов COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что продление майских праздников улучшило ситуацию с COVID-19 в России.

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