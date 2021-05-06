Более миллиона пациентов вылечились от коронавируса за время пандемии в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Всего 1 001 798 человек вылечились от коронавируса в Москве с начала пандемии. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы в четверг, 6 мая.

За последние сутки в столице вылечились 2056 пациентов. Кроме того, за последние 24 часа в городе выявлено 2114 случаев COVID-19, госпитализировано 1033 пациента, скончались 59 человек.

Фото: Оперштаб

В России за последние сутки выявлено 7639 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Чукотском автономном округе.

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