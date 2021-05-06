Еще 7639 случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России за последние сутки выявлено 7639 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 6 мая.

Из них 1023 случая приходится на пациентов без клинических проявлений. Скончался за сутки в стране 351 человек, вылечились 7788 пациентов.

Больше всего случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Чукотском автономном округе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в РФ на сегодняшний день выявлено 4 855 128 случаев заболевания в 85 регионах.

Кроме того, число вылечившихся увеличилось до 4 472 338 человек, количество летальных исходов — 112 246.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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