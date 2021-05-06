Плазму для лечения коронавируса перелили уже 13 тысячам москвичей

Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Тринадцать тысяч пациентов с COVID-19 прошли процедуру переливания плазмы от переболевших доноров. Об этом рассказал главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов.

По его словам, технология переливания плазмы с антителами к коронавирусной инфекции стала обычной практикой.

— Сегодня мы говорим уже о 13 тысячах пациентах, получивших такие трансфузии уже в рамках утвержденного клинического протокола лечения коронавирусной инфекции, — заявил специалист.

Отмечается, что сдать плазму могут вылечившиеся пациенты в возрасте от 18 до 55 лет и весом не менее 50 килограммов.

Донорам полагаются выплаты в размере пяти тысяч рублей и компенсация на питание — 1235 рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала о результатах исследования по применению плазмы крови от вакцинированных доноров для лечения COVID-19.

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