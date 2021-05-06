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Индия установила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Индия установила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Полина Долганова

В мире

В Индии установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в стране выявлено 412,2 тысячи новых случаев.

Кроме того, число погибших от коронавирусной инфекции граждан также является рекордным — за минувшие сутки в Индии скончались 3980 человек.

Согласно последним данным минздрава страны, общее число заболевших превысило 21 миллион. Отмечается, что прививку в Индии в общей сложности сделали более 162 миллионов человек. За последние сутки число вакцинированных возросло на 1,9 миллиона, сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Ранее в США назвали лучшую вакцину от коронавируса. Так, разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от COVID-19 на Всемирном конгрессе вакцин.

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