В США назвали лучшие вакцины от коронавируса

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Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США признана лучшей вакциной от коронавирусной инфекции на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021).

Эксперты конкурса поставили американский препарат на первое место среди вакцин AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, «Спутник V» и препарата для животных Zoetis.

В номинации «Лучшей новой технологией/платформой вакцины» Moderna обогнала другие разработки, однако параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются, сообщает РИА Новости.

Ранее ученые рассказали о плюсах и минусах трех уколов вакцины «ЭпиВакКорона».

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