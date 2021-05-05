Ученые рассказали о плюсах и минусах трех уколов вакцины «ЭпиВакКорона»

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Вакцину «ЭпиВакКорона» могут начать делать в три этапа. Согласно итогам экспериментов на животных, таким образом увеличиваются количество антител и продолжительность иммунитета. По утверждениям ученых, дополнительная инъекция безвредна. При этом утверждается, что другие препараты спустя время тоже могут потребовать дополнительного укола.

Целесообразность трехкратного вакцинирования проверяют исследователи научного центра «Вектор». Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций «Вектора» Александр Рыжиков. Первые испытания, которые были проведены на животных, показали, что предположения ученых об усилении иммунитета верны.

— Мы хотим достичь достаточного иммунного ответа, в том числе и среди пожилых граждан, — уточнил Рыжиков.

По его словам, введение третьей дозы препарата является естественным процессом. Оно не представляет опасности, отмечает телеканал 360.

В свою очередь главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов задался вопросом, зачем нужен третий этап вакцинирования.

— В нашей стране существует полувековая практика применения двухфазных вакцин. Государственный прививочный календарь создан против десяти заболеваний, включая корь, краснуху, полиомиелит и так далее, — объяснил эксперт.

По его словам, все препараты, применяемые от данных болезней, являются двухфазными. В международной практике аналогичный опыт. По мнению ученого, новый принцип «ЭпиВакКороны» усложнит схему лечения.

Тем временем эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин опасается, что три фазы вакцинирования могут привести к увеличению риска непринятия полного курса препарата, отмечает ИА «НСН».

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