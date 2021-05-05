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Центр «Вектор» оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Центр «Вектор» оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона»

Анастасия Волоснова

Здоровье

Более чем у 90 процентов человек вырабатываются антитела к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

По его словам, в настоящее время на вакцинацию от COVID-19 реагирует большое количество россиян, о чем свидетельствуют независимые исследования.

— Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры, сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90 процентов, — пояснил Рыжиков.

Ранее сообщалось, что Центр «Вектор» изучит эффективность «ЭпиВакКороны» от индийского штамма COVID-19.

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