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Центр «Вектор» изучит эффективность «ЭпиВакКороны» против индийского штамма COVID-19
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Центр «Вектор» изучит эффективность «ЭпиВакКороны» против индийского штамма COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Государственный научный центр «Вектор» изучит эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против индийского штамма коронавируса. Об этом заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих в понедельник, 3 мая.

— При получении нами индийского штамма такие же эксперименты будут проведены и с ним, — рассказала Непомнящих в эфире «России 1».

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ планирует летом оценить безопасность «Спутника V».

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коронавирусновый штамм«ЭпиВакКорона»
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