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ВОЗ планирует летом оценить безопасность «Спутника V»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

ВОЗ планирует летом оценить безопасность «Спутника V»

Иван Юминов

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в июне или июле этого года. Об этом заявила эксперт организации Марианджела Симао в понедельник, 3 мая.

— Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство, — рассказала эксперт ВОЗ.

Специалисты организации посетят пять различных производств вакцины, частично их будут сопровождать эксперты Европейского лекарственного регулятора (ЕМА), приводит слова Симао Радио Sputnik.

Ранее Николас Мадуро заявил о поставке новой партии «Спутника V» в Венесуэлу.

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ВОЗкоронавирус«Спутник V»
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