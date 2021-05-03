Мадуро заявил о поставке новой партии «Спутника V» в Венесуэлу

@nicolasmaduro/Фотография из аккаунта Николаса Мадуро в Twitter

Пятая по счету партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Венесуэлу. Об этом он заявил в понедельник, 3 мая, в эфире телеканала VTV.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо отметил, что в ходе применения вакцины в Венесуэле побочные эффекты не были зафиксированы. Российский препарат уже пользуется доверием населения.

По последним данным, в Венесуэле с начала пандемии зафиксировано 198 865 случаев коронавируса. От осложнений умерли 2155 человек. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже одобрена в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

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