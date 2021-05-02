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Премьер-министр Чехии заявил, что страна не нуждается в вакцине «Спутник V»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Премьер-министр Чехии заявил, что страна не нуждается в вакцине «Спутник V»

Иван Юминов

Здоровье

Чехия «не нуждается» в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш в воскресенье, 2 апреля.

— Мы уже в ней не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно, — рассказал политик в интервью YouTube-каналу Xaver Live.

Ранее о важности использования «Спутника V» в Чехии заявил президент республики Милош Земан. Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщал, что российская вакцина может быть использована только после ее одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

Позднее чешский регулятор приостановил изучение документации по российской вакцине.

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Чехиякоронавирус«Спутник V»
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