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Стало известно, сколько месяцев сохраняется иммунитет к COVID-19 после вакцины «КовиВак»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Стало известно, сколько месяцев сохраняется иммунитет к COVID-19 после вакцины «КовиВак»

Анастасия Волоснова

Здоровье

При вакцинации препаратом «КовиВак» Центра имени Чумакова иммунитет к коронавирусу длится около восьми месяцев. Об этом рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что иммуногенность препарата составляет 85 процентов, а сама вакцина является «мягкой».

— Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это «мягкая» вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован, — отметил Ишмухаметов.

Ранее стало известно, что «КовиВак» может быть эффективен против всех мутаций коронавируса.

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