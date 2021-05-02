Стало известно, сколько месяцев сохраняется иммунитет к COVID-19 после вакцины «КовиВак»
При вакцинации препаратом «КовиВак» Центра имени Чумакова иммунитет к коронавирусу длится около восьми месяцев. Об этом рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что иммуногенность препарата составляет 85 процентов, а сама вакцина является «мягкой».
— Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это «мягкая» вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован, — отметил Ишмухаметов.
Ранее стало известно, что «КовиВак» может быть эффективен против всех мутаций коронавируса.
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