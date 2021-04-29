Чешский регулятор приостановил изучение документации по российской вакцине

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Пражский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) приостановил изучение документации по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» в связи с нехваткой информации. Об этом заявила директор ГИКЛ Ирэна Сторова в четверг, 29 апреля.

— Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс еще не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения, — сказала она.

По словам директора института, производитель препарата предоставил только небольшую часть того, что требуется в таких случаях, сообщает РИА Новости.

При этом все изученные специалистами материалы были переданы в аппарат правительства, добавила Ирэна Сторова.

О важности использования «Спутника V» в Чехии заявил президент республики Милош Земан. Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщал, что российская вакцина может быть использована только после ее одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

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