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Чешский регулятор приостановил изучение документации по российской вакцине
Фото: АГН Москва

Чешский регулятор приостановил изучение документации по российской вакцине

Виктория Родимкина

Здоровье

Пражский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) приостановил изучение документации по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» в связи с нехваткой информации. Об этом заявила директор ГИКЛ Ирэна Сторова в четверг, 29 апреля.

— Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс еще не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения, — сказала она.

По словам директора института, производитель препарата предоставил только небольшую часть того, что требуется в таких случаях, сообщает РИА Новости.

При этом все изученные специалистами материалы были переданы в аппарат правительства, добавила Ирэна Сторова.

О важности использования «Спутника V» в Чехии заявил президент республики Милош Земан. Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщал, что российская вакцина может быть использована только после ее одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

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