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Власти Москвы не планируют ограничивать въезд из других регионов из-за COVID-19
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Власти Москвы не планируют ограничивать въезд из других регионов из-за COVID-19

Иван Юминов

Город

Городские власти пока не рассматривают вопрос ограничения въезда из других регионов страны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в понедельник, 3 мая.

— Пока такой вопрос не рассматривается, — рассказал руководитель ведомства в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

Кроме того, по словам Алексея Немерюка, новых ограничений на работу предприятий сферы услуг пока также не планируется.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной.

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