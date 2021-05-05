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Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Вторая доза вакцины от коронавируса необходима для закрепления эффекта и формирования более стойкого иммунитета к заболеванию. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперт пояснил, что после введения первой дозы препарата начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Он нестоек — его хватает на два-три месяца.

Для закрепления результата необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции.

Отказ от второй дозы препарата ставит под удар здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы, так как по прошествии пары месяцев после первой прививки человек окажется уязвимым для инфекции, предупредил Горелов.

Оптимальным интервалом между дозами вакцины обычно считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца — слишком большой срок, подчеркнул эксперт. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня, рассказал Горелов РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной.

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