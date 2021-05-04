Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

Фото: minzdrav.gov.ru

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко во вторник, 4 мая.

— Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, — пояснил министр.

Он отметил, что необходимо продолжать вакцинацию населения, а также формировать коллективный иммунитет к COVID-19, приводит слова Михаила Мурашко РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ планирует летом оценить безопасность вакцины «Спутник V».

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