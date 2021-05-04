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Минимальное число случаев COVID-19 с 26 сентября выявили в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Минимальное число случаев COVID-19 с 26 сентября выявили в России

Анастасия Волоснова

Общество

В России за минувшие сутки выявили минимальное с 26 сентября 2020 года число новых пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативного штаба во вторник, 4 мая.

За последние 24 часа в 82 регионах России выявили 7770 новых случаев коронавируса. Уточняется, что 26 сентября в стране зафиксировали 7523 пациента с коронавирусом. Темп прироста COVID-19 в РФ составляет 0,16 процента.

Скончались за минувшие сутки в стране 337 человек, вылечились 6755 пациентов.

За все время пандемии в России выявлено 4 839 514 случаев COVID-19. За весь период скончались 111 535 человек, вылечились от коронавируса 4 457 044 пациента.

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