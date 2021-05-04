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За минувшие сутки в России выявили 7770 случаев COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувшие сутки в России выявили 7770 случаев COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

В 82 регионах России выявили еще 7770 случаев коронавируса за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 4 мая.

Среди новых пациентов 12,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки в стране 337 человека, вылечились — 6755 пациентов.

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2050 новых случаев COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 709 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 625 случаев коронавируса.

За все время пандемии в России выявлено 4 839 514 случаев COVID-19. За весь период скончались 111 535 человек, вылечились от коронавируса 4 457 044 пациента.

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